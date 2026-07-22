Kalibaf: "İran petrol satamazsa bölgede kimse petrol satamayacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve petrol sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, İran’ın petrol ihracatının engellenmesi halinde bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satamayacağını belirterek, güvenliğin sağlanamaması durumunda hiçbir altyapının güvende olmayacağını ifade etti.

“Ya hepimiz ya hiçbirimiz”

Kalibaf, “Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz! Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak.” dedi.

“Hürmüz Boğazı eski durumuna dönmeyecek”

Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD güçlerinin bölgeden çekilmesine bağlı olduğunu savunan Kalibaf, “Boğaz’daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik.” ifadelerini kullandı.