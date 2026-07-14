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AjansHaber Dünya ABD Başkanı Trump, Hürmüz’deki yüzde 20 geçiş ücreti planından vazgeçti

ABD Başkanı Trump, Hürmüz’deki yüzde 20 geçiş ücreti planından vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınması planlanan yüzde 20’lik geçiş ücreti yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacağını açıkladı. İran’a yönelik deniz ablukasının ise süreceğini belirtti.

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ABD Başkanı Trump, Hürmüz’deki yüzde 20 geçiş ücreti planından vazgeçti
KAYNAK: (AA)

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınacağını duyurduğu yüzde 20’lik geçiş ücreti uygulamasından vazgeçtiklerini, bunun yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapacaklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın İran hariç tüm gemilere açık olduğunu belirterek, İran yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İran’a yönelik abluka sürecek

Trump, Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak deniz ablukasının yalnızca İran limanlarına gelen veya bu limanlardan ayrılan ya da İran ile bağlantılı yük taşıyan gemileri kapsayacağını ifade etti.

Trump, “Orta Doğu’daki ülkelerle yaptığım son derece verimli görüşmeler sonucu, Hürmüz’den geçen gemilerden alınacak yüzde 20’lik ABD vergisini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılacak yatırımların “devasa” olacağını savunan Trump, bunun hem ABD hem de Körfez ülkeleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını öne sürdü.

“İran asla nükleer silah sahibi olmayacak”

ABD’nin kazanan taraf olduğunu iddia eden Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarını sürdürerek, “İran’ın 52 bin protestocu dahil binlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi. En önemlisi de İran asla nükleer silah sahibi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Dün yüzde 20 geçiş ücreti açıklamıştı

Trump, dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuş, bölgedeki güvenlik maliyetlerini gerekçe göstererek boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı. Yeni açıklamasıyla bu planın yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarının hayata geçirileceğini bildirdi.

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