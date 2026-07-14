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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga: Gözaltı sayısı 39’a yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 39’a yükselirken, hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu bildirildi.

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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga: Gözaltı sayısı 39’a yükseldi
KAYNAK: (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında gözaltındaki kişi sayısı 39’a ulaştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul Kanunu’na ve Dernekler Kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiası

Açıklamada, Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranınBerkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Böylece bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Şile Bezi Festivali ihalesi incelemede

Soruşturmada, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.

Savcılık açıklamasında, ihalenin usulsüz şekilde gerçekleştirildiği, sahne, ışık ve ses sistemi gibi organizasyon giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve mali bilirkişi raporuyla usulsüzlüklerin tespit edildiği ifade edildi.

Dijital materyallere el konuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmada daha önce neler yaşandı?

Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yaptığı iddia edilmişti.

Ayrıca Başaran Holding’in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolardeğerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturma daha başlatılmıştı.

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