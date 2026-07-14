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AjansHaber Gündem ABD-İran hattında gerilim tırmandı

ABD-İran hattında gerilim tırmandı

ABD’nin İran’a yönelik yeni hava saldırılarıyla başlayan askeri hareketlilik, Tahran’ın tankerleri hedef alan füze saldırıları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle yeni bir boyuta taşındı. Körfez’de sirenler çalarken, bölge genelinde savaş endişesi yeniden yükseldi.

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ABD-İran hattında gerilim tırmandı

ABD ile İran arasında günlerdir tırmanan gerilim, peş peşe yaşanan askeri operasyonlar ve deniz güvenliğini hedef alan saldırılarla kritik eşiğe ulaştı. ABD’nin İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni bombardıman dalgası başlatmasının ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerle karşılık verdi.

ABD’den üçüncü gece hava harekatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik üçüncü gece hava operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonun temel amacının İran’ın Hürmüz Boğazı’nda sivil ve ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğu belirtildi.

Operasyon sürerken konuşan Trump, İran’a çok sert darbe vuracaklarını belirterek, Tahran yönetiminin güvenilmez olduğunu ve karşı koyabilecek durumda bulunmadığını savundu.

İran’da peş peşe patlamalar

ABD saldırılarının ardından İran’ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri yükseldi.

İran basını, Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarının yanı sıra Buşehr eyaletinde de şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Hürmüzgan Valiliği ise ilk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Hürmüz’de tankerler hedef alındı

Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi, yayımladıkları ortak bildiride Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısı yaptı.

Ancak bu açıklamanın ardından İran, Umman kara sularında seyreden Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait “Mombasa” ve “Al-Bahia” adlı iki petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldı.

BAE yönetimi saldırıyı sert ifadelerle kınarken, Mombasa tankerindeki Hindistan uyruklu bir personelin hayatını kaybettiği, dördü ağır olmak üzere sekiz mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Trump’tan deniz ablukası açıklaması

Yaşanan gelişmelerin ardından yeniden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.

Trump, yalnızca İran’ı ve İran ile ticaret yapanları kapsayan deniz ablukasının yeniden devreye alındığını açıklarken, diplomatik çözüm ihtimalinin ise tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

Bahreyn’de sirenler, Ürdün’de hava savunması devrede

Gerilimin bölgeye yayılması endişesiyle Bahreyn genelinde hava saldırısı alarmı verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara sirenlerin ardından en yakın güvenli alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

Kısa süre sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri de İran’dan ateşlendiği değerlendirilen dört füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yetkililer, düşen füze parçalarının herhangi bir can kaybına ya da maddi hasara neden olmadığını bildirdi.

Lula’dan Washington’a sert tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lula, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari yüklerden vergi alma planını “korsanlık” olarak nitelendirerek, Washington yönetiminin bölgedeki krizin tırmanmasında sorumluluk taşıdığını savundu.

Denizde tahliye operasyonu

Askeri hareketliliğin sürdüğü saatlerde Keşm Adası’nın kuzeyinde bir dökme yük gemisi başka bir deniz aracıyla çarpıştı.

Su almaya başlayan gemide bulunan 23 yabancı mürettebat, İranlı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

ABD son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

Gece boyunca süren operasyonların ardından ABD ordusu, İran’daki askeri hedeflere yönelik son hava saldırısı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

Bölgede karşılıklı askeri hareketlilik devam ederken, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riski ve olası yeni misillemelere ilişkin endişeler sürüyor.

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