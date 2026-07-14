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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı"

Bakan Gürlek: "Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Gürlek: "Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gürlek, milletin huzurunu ve gençlerin geleceğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Üç ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon

Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirterek, toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında firari bulunan bir kişinin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda 107 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada da silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

“Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”

Gürlek, operasyonları koordine eden Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Ankara ve İstanbul İl Emniyet müdürlükleri başta olmak üzere görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Vatandaşlara da seslenen Gürlek, devletin milletin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında durmaya devam edeceğini belirterek, suç örgütlerinin şehirlerde yuvalanmasına ve gençlerin geleceğini tehdit etmesine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ifade etti.

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