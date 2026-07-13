Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 10. yılında şehitleri anmak, gazilere minnetini göstermek ve o gece ortaya konulan milli irade mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kapsamlı bir programa hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, bu yıl “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışındaki temsilcilikler ve stratejik merkezlerde düzenlenecek programlarla 15 Temmuz’un tarihi ve toplumsal hafızasının canlı tutulması hedefleniyor.

81 ilde ve yurt dışında binlerce etkinlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümü anma etkinliklerinin ana temasının “İrade Bizim, Zafer Bizim!” sloganı olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, “İrade Bizim” ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu söyledi.

“Zafer Bizim” ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye’nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri hâline geldiğini kaydetti.

Duran, 15 Temmuz’un milletin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak ele alındığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Biz 15 Temmuz’u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz.”

81 ilde “yaşayan hafıza merkezleri” kurulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları” kurulacak.

Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda oluşturulacak çadırlar, “yaşayan hafıza merkezi” olarak tasarlanacak.

Alanlarda video gösterimleri, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. Ziyaretçiler, anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak programlara katılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 200’ü aşkın program

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşları, 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışında 200’ü aşkın etkinlik düzenleyecek.

Programlarda şehitler için mevlitler okutulacak, müzelerde özel anma çalışmaları gerçekleştirilecek, sergiler açılacak, konserler ve sahne etkinlikleri düzenlenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi “İrade Bizim Zafer Bizim”, Antalya Devlet Opera ve Balesi “Kahramanlık Türküleri ile 15 Temmuz Konseri”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi “Vatan Uğruna”, Mersin Devlet Opera ve Balesi “İrade Bizim Zafer Bizim”, Samsun Devlet Opera ve Balesi ise “Müze Konseri” programlarını gerçekleştirecek.

Bakanlığa bağlı müze, kütüphane, kültür merkezi ve sanat kurumları da farklı şehirlerde sergi, panel, konser ve anma programlarına ev sahipliği yapacak.

Boğaz köprüleri Türk bayraklarıyla donatıldı

15 Temmuz’un 10. yılı kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ayrıca “İrade Bizim, Zafer Bizim” yazılı dev afişlere yer verildi.

Binlerce kişi Şehitler Köprüsü’nde yürüyecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “İrade Bizim, Zafer Bizim–15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonundaki programın sabah saat 08.00 civarında başlaması planlanıyor.

Katılımcılar, köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometre yürüyecek. Etkinlik sonunda katılımcılara hatıra madalyası verilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişimi gecesinde en yoğun çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın şehit olduğu sembol mekânlardan biri olması nedeniyle 10. yıl programlarının merkezinde yer alacak.

İstanbul’un 29 ilçesinde mevlit programı

Öğle namazından önce İstanbul’un 29 ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programları düzenlenecek.

253 tekne ve 400 araçlık taksi korteji

İstanbul’daki anma etkinlikleri kapsamında 253 teknenin katılacağı deniz korteji ile 400 araçlık taksi korteji düzenlenecek.

Ortaköy Camisi avlusunda “Denizden Karaya 15 Temmuz” tekne korteji gerçekleştirilecek. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı’nda ise taksi kortejleri yapılacak.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığının hazırladığı “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açılacak.

Galata ve Kız Kulesi’nde dijital gösteri

15 Temmuz’un 10. yılı etkinliklerinde geleneksel anma programlarının yanı sıra dijital iletişim yöntemleri de kullanılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi’nde “15 Temmuz Her Yerde” temasıyla üç boyutlu projeksiyon haritalama gösterileri gerçekleştirilecek. İstanbul Boğazı’nda senkronize ışıklı dron gösterisi yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında da ışıklı dron gösterisi düzenlenecek. Fatih Camisi ve Anıtpark’ta ise “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” programları gerçekleştirilecek.

Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak “Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı” da ziyaretçilere açılacak. Üsküdar’daki alanda 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağı yer alacak.

15 Temmuz anlatısı ekranlara ve kitaplara taşınacak

İletişim Başkanlığının 2026 programında yalnızca saha etkinlikleri değil, yayın ve arşiv çalışmaları da yer alıyor. TRT’nin “Asırlık Gece” dizisi, “Memleket Tamircisi” televizyon filmi ve 19 belgesel hazırladığı; Anadolu Ajansının ise “15 Temmuz Almanakı”, “15 Temmuz: O Gecenin Tanıkları-Fotoğraflar-Belgeler-İtiraflar” kitabı ve ByLock mini belgeseli üzerinde çalıştığı açıklandı. Bu çalışmalarla darbe girişiminin farklı yönlerinin görsel ve yazılı içeriklerle kayıt altına alınması amaçlanıyor.

TBMM’de milli irade vurgusu

15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeki program, saat 12.30’da TBMM Camisi’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.

Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü’ndeki Anı Taşı’na karanfil bırakılacak.

Şeref Holü’nde üç ayrı serginin açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu’ndaki anma programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Berlin’den Londra’ya 15 Temmuz programları

15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da kapsamlı programlar düzenlenecek.

Temmuz ayı içerisinde Almanya (Berlin), Bosna-Hersek (Saraybosna), Belçika (Brüksel), İsviçre (Bern), Hollanda (Lahey), Endonezya (Cakarta), Güney Afrika (Pretorya), Arnavutluk (Tiran), Nijerya (Abuja) ve Birleşik Krallık (Londra) olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek.

Kaanat önderleri, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar bir araya gelecek. Etkinliklerle 15 Temmuz’un Türkiye’nin yakın tarihindeki öneminin yanı sıra halk iradesinin, demokratik meşruiyetin ve anayasal düzenin korunmasına yönelik evrensel bir mücadele örneği olarak farklı boyutlarıyla ele alınması hedefleniyor.

Etkinliklerin düzenleneceği ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri açılması ve “Şafak Vakti” belgeselinin gösterilmesi planlanıyor.

15 Temmuz’un 10. yılında ortak hafıza vurgusu

15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla hazırlanan programlar; yürüyüş, dua ve anma törenlerinin yanı sıra sanat, spor, akademi, dijital iletişim ve yayın çalışmalarını da kapsıyor.

“İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle şehitlerin hatırasının yaşatılması, gazilere minnetin ifade edilmesi ve darbe girişimine karşı ortaya konulan toplumsal dayanışmanın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Köprülerden meydanlara, müzelerden programlara ve yurt dışındaki temsilciliklere uzanan programlar, 15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye’nin ortak hafızasında bıraktığı izin farklı etkinliklerle yeniden görünür kılınmasını sağlayacak.