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AjansHaber Gündem Mersin’de FETÖ operasyonu: 58 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de FETÖ operasyonu: 58 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin’de FETÖ operasyonu: 58 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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