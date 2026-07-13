15 Temmuz’da 649 gaziye yönelik eylemler için 21 darbeci asker hakkında yeni iddianame

İddianamede, 649 gazi “mağdur” olarak yer alırken, şüphelilerden 8’inin firari, 13’ünün ise başka dosyalardan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin Ahmet Gümüş, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, Eyyüp Gürler, Fatih Karakaya, Fethi Alpay, İrfan Arat, Mehmet Kapan, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mehmet Nail Yiğit, Murat Yanık, Muzaffer Düzenli, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Onur Özden, Ömer Faruk Özköse, Özkan Aydoğdu, Rıfkı Keser, Sadık Cebeci, Şakir Çınar ve Uzay Şahin olduğu kaydedildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in onayının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan örgüt mensuplarınca “Yurtta Sulh Konseyi” adı altında, emir-komuta zinciri dışında ve örgütün sivil imamlarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Darbe teşebbüsünün ise milletin, güvenlik güçlerinin ve darbe karşıtı askerlerin direnişi sayesinde başarısız olduğu ifade edildi.

İstanbul’daki darbe davalarına dikkat çekildi

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgali, Beşiktaş-Digitürk Gayrettepe, Bayrampaşa Çevik Kuvvet yerleşkesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davaları başta olmak üzere darbe girişimine ilişkin çok sayıda davada verilen mahkûmiyet kararlarının kesinleştiği hatırlatıldı.

Şüphelilerin, FETÖ’nün “Yurtta Sulh Konseyi” yapılanmasının talimatları doğrultusunda İstanbul’daki darbe girişimini planlayıp organize ettikleri, bu nedenle İstanbul’da gerçekleştirilen tüm silahlı kalkışma eylemlerinin azmettiricileri olduklarının yargı kararlarıyla da ortaya konulduğu vurgulandı.

27 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüphelilerin rütbeleri, görevleri ve darbe girişiminin planlanması ile uygulanmasındaki etkin rolleri dikkate alınarak, İstanbul’da darbecilerin hâkimiyet sağlaması amacıyla işlenen eylemlerde “kasten öldürmeye teşebbüse azmettiren” sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi.

Bu kapsamda 21 sanığın, 649 gaziye yönelik eylemler nedeniyle ayrı ayrı “terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçundan 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.