Ahbap soruşturmasında MASAK raporu: 190 milyon liralık bahis ve izaha muhtaç para trafiği

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, bazı şüpheliler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mali profilleriyle uyumsuz hesap hareketlerine dikkat çekildi. Raporda, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi yer aldı.

Mali profille uyumsuz para hareketleri

Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği aktarıldı. İncelemelerde, resmi gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının bulunduğu, bu kişilerin birbirleriyle ve dernek çalışanlarıyla yoğun para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

190 milyon liralık bahis kuponu tespiti

MASAK raporuna göre, Alper Çelik’in hesap hareketlerinin incelenmesi sırasında bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan görüşmede, şüphelinin toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponları kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Raporda ayrıca, Çelik’in banka hesaplarındaki para hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren mali profiliyle uyumsuz şekilde artış gösterdiği ve bu durumun 2024’ün son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi.

UYAP ve MASAK kayıtları incelendi

Raporda, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında da çeşitli soruşturma ve kovuşturma kayıtlarına yer verildi.

Gödeliner hakkında ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçları kapsamında MASAK’tan araştırma talep ettiği, incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Transfer açıklamaları dikkat çekti

Raporda, para transferlerinin açıklama bölümlerinde “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Haluk için borç”, “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “Haluk Levent-Ahbap” ve “Ahbap Derneği için borç” gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı belirtildi.

MASAK, bu işlemlerin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“Suistimal edilip edilmediği araştırılmalı”

Raporun sonuç bölümünde ise şu değerlendirmeye yer verildi:

“Analiz konusu şahısların Ahbap Derneği’nde çalışan ve yönetimde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili transferlerinin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir.”