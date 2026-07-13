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AjansHaber Gündem Ankara’da FETÖ’ye 5 ayrı operasyon: 166 şüpheli gözaltında

Ankara’da FETÖ’ye 5 ayrı operasyon: 166 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 166 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da FETÖ’ye 5 ayrı operasyon: 166 şüpheli gözaltında
KAYNAK: (AA)

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar FETÖ’nün güncel yapılanması, “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması”, emniyet mahrem yapılanması, ByLock kullanıcıları ve firari örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirildi.

Güncel yapılanmaya operasyon

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri değerlendirilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

“Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması” hedef alındı

Örgütün “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması”na yönelik yürütülen soruşturmada ise haklarında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı.

Firari FETÖ üyelerine operasyon

FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilere yönelik operasyonda adresleri tespit edilen 11 kişiden 9’u yakalandı.

80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı

Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt toplantılarını organize ettikleri, örgüt sorumlularıyla birlikte hareket ettikleri ve mahrem imamların bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdikleri gerekçesiyle “vekil emniyet mahrem” oldukları değerlendirilen aktif görevdeki 80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

ByLock kullandıkları tespit edilen şüpheliler de yakalandı

FETÖ’nün örgütsel haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları kapsamında 7 kişi yakalandı.

Başsavcılık açıklamasında, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

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