Ankara’da FETÖ’ye 5 ayrı operasyon: 166 şüpheli gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar FETÖ’nün güncel yapılanması, “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması”, emniyet mahrem yapılanması, ByLock kullanıcıları ve firari örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirildi.
Güncel yapılanmaya operasyon
FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri değerlendirilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.
“Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması” hedef alındı
Örgütün “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması”na yönelik yürütülen soruşturmada ise haklarında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı.
Firari FETÖ üyelerine operasyon
FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilere yönelik operasyonda adresleri tespit edilen 11 kişiden 9’u yakalandı.
80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı
Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt toplantılarını organize ettikleri, örgüt sorumlularıyla birlikte hareket ettikleri ve mahrem imamların bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdikleri gerekçesiyle “vekil emniyet mahrem” oldukları değerlendirilen aktif görevdeki 80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.
ByLock kullandıkları tespit edilen şüpheliler de yakalandı
FETÖ’nün örgütsel haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları kapsamında 7 kişi yakalandı.
Başsavcılık açıklamasında, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.