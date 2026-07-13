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AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent’in "kaçış planı" ortaya çıktı

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı Haluk Levent, emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucu Bursa otobanında gözaltına alındı. "Dernekler Kanunu’na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla aranan Levent’in, operasyon öncesinde izini kaybettirmek için karmaşık bir kaçış planı kurguladığı ortaya çıktı.

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AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent’in "kaçış planı" ortaya çıktı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi, Levent’in 10 Temmuz Cuma günü yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. İddiaya göre, risk analiz sistemlerini yanıltmak isteyen ünlü isim, aynı gün içerisinde hem Düsseldorf’a hem de Hannover’e bilet alarak "hedef şaşırtma" stratejisi uyguladı.

Deniz yolu girişimi

Havalimanlarındaki denetimlerin sıkılaşması üzerine rotasını değiştiren Haluk Levent’in, karayoluyla İzmir’e geçerek oradan deniz yoluyla illegal yollardan yurt dışına çıkmayı planladığı tespit edildi. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra telefonlarını kapatan Levent, emniyetin koordineli çalışması neticesinde İzmir'e ulaşamadan, Bursa otobanında düzenlenen operasyonla araç içerisinde gözaltına alındı.

4 telefon ve şifre krizi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Levent’in çantasından 4 adet akıllı telefon çıktı. Dijital materyallerin incelenmesini engellemek amacıyla cihazların şifrelerini vermeyi reddeden Levent’in bu tavrı, siber suçlarla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Uzmanlar, dernek hesapları ile şahsi varlıklar arasındaki para trafiğini aydınlatmak için telefonların şifrelerini kırmak adına yoğun bir laboratuvar süreci yürütüyor.

Operasyon kapsamında, aralarında dernek yöneticileri ve asistanların da olduğu 20’ye yakın kişi daha gözaltına alınırken, başsavcılığın stratejik bir sorgu takvimi belirlediği tüm çapraz sorgu ve dijital deliller tamamlandıktan sonra Haluk Levent’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Haluk Levent’ten mesaj

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayan Haluk Levent, kişisel borç-alacak meselelerinin AHBAP Derneği ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile yaklaşık 15 gündür iletişim halinde olduğunu belirten Levent, "Sayın Bakanıma deprem sürecinden bu yana yürütülen tüm faaliyetlerin denetlenmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettim. Kişisel finansal durumum ile dernek faaliyetlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini ısrarla vurguladım." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında destekçilerine seslenen Levent, şunları kaydetti:

"Şu an üzerimizdeki bu algı operasyonları altında gerçeği anlatmak güç olsa da haklılığımızın tescilleneceğine inancım tam. Sürecin nasıl buraya geldiğini, asıl detayları ve perde arkasını çok yakında açıklayacağım. O zaman hayretler içerisinde kalacağınız bilgiler ortaya çıkacak. AHBAP, benim kişisel borçlarımdan tamamen bağımsız ve temizdir. Zaman, her şeyi gün yüzüne çıkaracaktır."

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