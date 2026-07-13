İstanbul’da gazi ve şehit ailelerine destek 10 yıldır kesintisiz sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneğinden derlenen bilgilere göre, darbe girişiminin ardından gaziler ve şehit yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı destek mekanizmaları oluşturuldu.

İl Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da 36 gazinin tedavi süreci devam ederken, 11 gazi protezle yaşamını sürdürüyor. Darbe girişiminde aldığı yaralar nedeniyle çalışma hayatına dönemeyen 2 gazi ise kamu desteklerinden yararlanıyor.

Bugün itibarıyla İl Müdürlüğü bünyesinde 938 gazi ve aileleri ile 85 şehit yakınına sosyal destek, rehberlik, danışmanlık, istihdam ve sosyal yardım hizmeti sunuluyor.

Psikososyal destek ve sosyal yardımlar devam ediyor

Son 10 yılda yürütülen çalışmalar kapsamında gazi ve şehit yakınlarına psikososyal destek, ev ziyaretleri, sosyal uyum faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile çeşitli sosyal yardım uygulamaları hayata geçirildi.

Darbe girişiminin ardından 2016 yılında tüm şehit yakınları ve gazilere tek seferlik üç kat Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı. Aynı yıldan itibaren özel gün ve haftalarda düzenli ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Talepte bulunan şehit yakınları ve gazilere psikososyal destek ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilirken, her yıl düzenlenen anma programları ve farkındalık etkinlikleriyle 15 Temmuz’un hafızasının canlı tutulmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Yetkililer, gaziler ile şehit ailelerinin yalnızca anma günlerinde değil, yıl boyunca sağlık, sosyal hizmet ve danışmanlık başta olmak üzere ihtiyaç duydukları her alanda desteklenmeye devam edildiğini belirtti.

15 Temmuz Derneği koordinasyonu sürdürüyor

20 Ağustos 2016’da kurulan 15 Temmuz Derneği de o gece şehit olan 253 kişinin ailesi ile 2 bin 700’den fazla gaziye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, 253 şehit, 251 şehit ailesi ve yaklaşık 2 bin 700 gazi için kamu kurumlarıyla koordinasyonu sağlarken; sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarında çeşitli projeler yürütüyor.

Şehit aileleri ve gazilerin sosyal dayanışmasını güçlendirmek amacıyla kamplar düzenleyen dernek, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine katkı sunmak için başta üniversiteler olmak üzere birçok kurumla iş birliği protokolleri imzalıyor.

Binlerce öğrenciye ulaşıldı

15 Temmuz’un gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dernek, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı ile ortak projeler yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 67 ilde gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce öğrenciye ulaşıldı. Dernek ayrıca bugüne kadar 253 hatim programı düzenlerken, il başına ortalama 15 etkinlikle 15 Temmuz’un önemi kamuoyuna anlatıldı.

TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan protokoller kapsamında şehit aileleri ve gaziler için yurt dışı programları organize edilirken, her yıl Antalya’da şehit ailelerine yönelik kamp ve şehit çocukları için kış kampları düzenleniyor. Bu programlarla ailelere sosyal dayanışmanın yanı sıra psikolojik destek de sağlanıyor.