MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler’in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve sözde Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler’in kardeşi olduğu belirlendi.

Örgütün Türkiye yapılanmasında görev aldığı tespit edildi

İstihbari çalışmalarda Talip Güler’in, DEAŞ’ın Türkiye yapılanması içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüt yöneticileriyle irtibat halinde hareket ettiği tespit edildi.

MİT’in elde ettiği bilgilere göre Güler, 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye’ye geçti ve örgütün bölgedeki faaliyetlerinde görev aldı.

Faaliyetleri adım adım takip edildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında Talip Güler’in, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere DEAŞ’ın üst düzey sorumlularıyla koordineli şekilde hareket ettiği belirlendi.

MİT, uzun süre teknik ve fiziki takiple izlediği Güler’in yerini tespit ederek sınır ötesinde düzenlenen operasyonla yakalanmasını sağladı.

Çatışma bölgesinden Türkiye’ye getirildi

Operasyon kapsamında yakalanan Talip Güler, bulunduğu çatışma bölgesinden alınarak güvenli şekilde Türkiye’ye getirildi.

Kasım Güler de 2021’de MİT operasyonuyla yakalanmıştı

Talip Güler’in kardeşi Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Kasım Güler’in yakalanmasının ardından çalışmalarını sürdüren MİT, DEAŞ’ın Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek sarı bültenle aranan Talip Güler’i de adalete teslim etti.