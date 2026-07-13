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AjansHaber Gündem Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde operasyon

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde operasyon

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Soruşturma Ankara’ya devredildi

Bakan Gürlek, Türk siyasi tarihinin önemli dosyalarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yargı ve emniyet birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye başlanmasının ardından delillerin yeniden değerlendirildiğini ve kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Gürlek’in verdiği bilgiye göre soruşturma kapsamında, “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek”

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin adaletin tecellisi için kararlılıkla çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.”

Gürlek, açıklamasında ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

#Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında “yetkisizlik” kararı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında “yetkisizlik” kararı
#Gündem / 12 Haziran 2026
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