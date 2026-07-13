15 Temmuz’un 10. yılı YHT’lerin özel tasarımıyla raylara taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla Yüksek Hızlı Trenlerde hayata geçirilecek özel uygulamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “İrade Bizim, Zafer Bizim” logosunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait 10 YHT setinde kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, trenlerde toplam 40 logonun yer alacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, YHT setlerinin iç bölümlerinde de 15 Temmuz temalı afişlerin kullanılacağını kaydetti.

Hızlı trenlerin her gün binlerce yolcuya güvenli ulaşım imkanı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Raylarda ilerleyen her YHT'miz bu kez yalnızca yolcularını değil, 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimizin destansı mücadelesini de taşıyacak. Bu çalışma, milletimizin ortak hafızasına güçlü bir selam, şehitlerimize vefanın anlamlı bir nişanesidir.”

Özel logolu YHT’ler iki ay boyunca seferde olacak

Özel logolu YHT setlerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere YHT ağındaki hatlarda iki ay boyunca sefer yapacağını belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak. Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Eskişehir'e, milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür."