İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, 15 Temmuz’un 10. yılında Türk bayraklarıyla donatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10’uncu yılı kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk bayrağı ile üzerinde “İrade Bizim, Zafer Bizim” yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla köprü üzerinde tören düzenlendi.

“Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün milletin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişin simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

“Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

“Türk milleti, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet”

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının 15 Temmuz gecesinde bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç şu açıklamalarda bulundu:

“Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesidir.”

Turunç, toplumun vatan, millet ve manevi değerlerle yetiştiğini belirterek, hiçbir gücün Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi gecesi yaptığı çağrıyla milletin her kesiminin meydanlara çıktığını hatırlatan Turunç, “Doğduğumuz günden itibaren kulağımıza okunan ezanla, annelerimizin, aile büyüklerimizin kulaklarımıza söyledikleri ninnilerle vatan sevgisi, millet sevgisi, Allah, Peygamber sevgisi ve bu milletin kırmızı çizgileri neyse onlarla büyüdük, o eğitimle yetiştik. Dünyanın en süper gücü, emperyal gücü de karşımıza çıksa asla devletimizi yıkamayacak, milletimizi bölemeyecek. Hiçbir emperyal ülke Türkiye'nin üzerinde hesap yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Milletimi meydanlara çağırıyorum.’ dediğinde her yaş grubundaki insan meydanlara çıkmıştı. Bedeli zafer, özgürlük, emperyal ülkelerin hesaplarını gözden geçirmesi oldu.” dedi.

Türk bayrağı şehit yakınlarıyla birlikte köprüye asıldı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, 15 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Türk bayrağını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne astı.

15 Temmuz dolayısıyla İstanbul Boğazı’ndaki Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yanı sıra Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine de Türk bayrağı asıldı.