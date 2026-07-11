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AjansHaber Gündem Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan jandarma personeli şehit oldu

Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan jandarma personeli şehit oldu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

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Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan jandarma personeli şehit oldu
KAYNAK: (AA)

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Şüpheli İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin’e ateş etti.

Saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, sevk edildiği Mihalıççık Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda, Mahalle Muhtarı Mutlu Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.

Evli ve iki çocuk babası Demirbaş’ın şehadet haberi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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