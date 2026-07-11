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AjansHaber Gündem Bakan Tekin’den LGS tercih sürecinde “Rota Maarif” vurgusu

Bakan Tekin’den LGS tercih sürecinde “Rota Maarif” vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin okullara ilişkin güncel bilgilere “Rota Maarif” platformu üzerinden erişebileceğini belirterek, tercihlerin sınav başarısının yanı sıra çocukların ilgi, istek ve yetenekleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

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Bakan Tekin’den LGS tercih sürecinde “Rota Maarif” vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

LGS tercih döneminde öğrenciler ile ailelerin tedirginlik yaşadığını gördüklerini belirten Bakan Tekin, çocukların tercih etmek istediği okullara ilişkin gerekli bilgileri edinmekte velilerin karşılaştığı güçlüklere işaret etti.

Okulların yüzdelik dilim, puan ve pansiyon imkanları gibi bilgilerine “Rota Maarif” platformu üzerinden erişilebileceğini aktaran Bakan Tekin, uygulamanın tercih sürecinde ailelere kolaylık sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Velilerimizin aklına gelebilecek, merak ettikleri bütün soruları elektronik ortamda rahatlıkla görüp analiz edebilecekleri bir uygulama bu. Elektronik ortamda Rota Maarif adıyla Bakanlığımızın uygulaması, çok faydalı olacağını düşünüyorum."

Dijital mecralarda eğitim alanında analizler paylaşan farklı uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda platformda güncellemeler yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Sağlıklı bilgilerle donatılmış, çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk." dedi.

Merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Tekin, öğrencilerin 8 yıllık eğitim dönemini tamamladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün çocuklarımız için aileleri için hayırlı uğurlu olsun diyorum, 8 yıllık bir periyodu tamamlamış oldular. Önlerinde bir 4 yıllık periyot daha var, inşallah önlerindeki 4 yılda da ülkeye, millete hayırlı, başarılı işler yapacak bir eğitim alırlar."

Ailelere tercih süreci önerisi

Bakan Tekin, çocukların, ailelerine ve milli değerlerine sahip çıkacak, akademik becerileri yüksek bireyler olarak yetişmesi temennisinde bulundu.

LGS sürecinin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını vurgulayan Bakan Tekin, sınav sonuçlarının öğrenciler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesi için 400 binden fazla kişinin görev yaptığını belirten Tekin, süreçte görev alan öğretmenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Hem bu sınavda görev alan öğretmen arkadaşlarımıza, hem de çocuklarımızın bu 8 yıllık periyotta iyi yetişmesi için fedakarca çalışan öğretmen kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum."

Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz’a kadar devam edecek LGS tercih sürecine ilişkin velilere tavsiyelerde bulunan Bakan Tekin, tercih yapılırken öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Velilerimiz, sınav başarısından çok çocukların, gençlerin yetkinlikleri, arzuları, istekleri ve becerileri doğrultusunda okullar tercih etmelerini sağlarlarsa çok mutlu olurum. Evet bir sınav var ama her çocuk özel. Her çocuğun farklı bir yeteneği, farklı bir ilgisi var. Eğitim öğretim süreçlerindeki motivasyonunu bile etkileyecek bir şey bu. Tercih sürecinde, istemediği bir okul türüne göndermek yerine istediği, kendisini geliştirebileceği, arzu ettiği ve heyecanla gideceği bir okula çocuklarla birlikte karar versinler."

“Rota Maarif” platformu tercih sürecinde kullanılacak

Öğrenci ve velilere tercih işlemlerinde rehberlik etmek, eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu yıl “Rota Maarif” tercih platformu hayata geçirildi.

Sistemle birlikte öğrenci, veli ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek platform üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Platformda, okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor.

Sınavsız okulların yanı sıra merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri de Rota Maarif üzerinden incelenebilecek.

Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi planladıkları okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi hazırlayabilecek.

Platform, “rotamaarif.meb.gov.tr” adresinden erişime açıldı.

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