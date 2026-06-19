Bakan Tekin: "Biz ‘Fetih 1453’ diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen "Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni"ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, içinde yaşanılan toplumsal olayların bazı konuların daha iyi analiz edilmesine imkan sağladığını söyleyen Bakan Tekin, Türkiye'de yıllarca farklı isimlerle tanımlanan bir cepheleşme oluştuğunu belirtti.

Türkiye'de yıllarca farklı isimlerle tanımlanan bir cepheleşme oluştuğunu dile getiren Bakan Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Buna kimisi 'sağ-sol' dedi, kimisi 'merkez-çevre' dedi. Bir sürü tanımlamalar yaptı, analizler yaptı. Ben de madem buradayız, bir anekdottan hareketle bu kamplaşmayı analiz etmek istiyorum. O da bir siyasetçinin sözü: 'Zulüm 1453'te başladı." diye konuştu.

"İstanbul'u inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz"

Bakan Tekin, söz konusu ifadenin Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal yapıyı analiz etmek açısından önemli bir örnek sunduğunu belirterek, Türkiye'de bir grubun 1453'e "zulmün başladığı tarih" olarak baktığını, kendilerinin ise bunu "fetih" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

İstanbul'un fethine ilişkin farklı bakış açıları bulunduğuna dikkati çeken Bakan Tekin, tarih, inanç ve eğitim perspektifinden yaptıkları değerlendirmeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Bu olayı, yani 1453'ü zulüm olarak görenler, biraz önce okunan ‘Elif Olmak Zor’ şarkısındaki, Mevlana İdris'in şiirindeki Türkiye'yi bize yaşatanlar. Onlar 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar. Bizse Türkiye'de insanların dini, inanç, ibadet hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekli olan bir perspektiften bakarak İstanbul'u bu anlamda inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz. Biz, çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişsinler istiyoruz. Mevzuyu, 1453'ü fetih olarak gören bizler tarihimizle, atalarımızla, onların icraatlarıyla gurur duyuyoruz ve 'Fetih 1453' diyoruz. Ama çocuklarımıza müfredatımızda milli ve manevi değerleri öğretmemize karşı çıkanlar, 'Neden öğretiyorsunuz?' diyenler ise olaya 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar."

"Mavi Vatan", "Adalar Denizi" ve müfredat vurgusu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle geçmişin ve tarihin doğru kavramsallaştırmalarla anlatılmasını hedeflediklerinin altını çizen Tekin, müfredatta yapılan değişikliklere yönelik eleştiriler aldıklarını anlattı.

Müfredata "Mavi Vatan" kavramını koyduklarına işaret eden Tekin, eğitim içeriklerine yönelik eleştirileri aktarırken şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Lozan'daki adıyla müfredata Ege Denizi yerine 'Adalar Denizi' ifadesini koyduk. Maalesef Türkiye'de 'Zulüm 1453' diyenlerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldık. Tıpkı Yunanistan'da eleştirildiği gibi Türkiye'de de 'Zulüm 1453' diyenler müfredattaki bu değişikliklerimizi eleştirdiler. Biz, müfredatta 'Coğrafi keşifler' kavramının yerine 'Sömürgeciliğin başlangıcı' ifadesini kullandığımız için 'Zulüm 1453' diyenler bizi eleştirdiler. Biz müfredatta 'Haçlı seferleri' yerine 'Haçlı saldırıları' ifadesini kullandığımız için bu "Zulüm 1453" diyenler bizi eleştiriyorlar. Biz, 'Okullarımızda çocuklarımız Paskalya, Noel, Cadılar Bayramı'nı kutlamasınlar.' dedik, 'Zulüm 1453' diyenler bizi yerden yere vurdular. Biz, 'Çocuklarımız okullarda ramazan etkinlikleri yapsınlar dedik, 'Zulüm 1453' diyenler bizi mahkemeye taşıdılar. Hakkımızda bildiriler yayınladılar. Protestolar, eylemler yaptılar."

"Eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek isteyenlerle iş birliği yapacağız"

Sanatçı Yücel Arzen'le düzenledikleri "Kim Var?" sanat etkinliği ile Mehmet Akif Ersoy ile Necip Fazıl Kısakürek'i çocuklarla buluşturmak istediklerini belirten Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da ağır eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.

Eğitim süreçlerinde farklı kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini anlatan Bakan Tekin, bu konudaki yaklaşımlarını şu sözlerle ifade etti:

"Biz, Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek isteyen her kim varsa onlarla iş birliği, protokol yapacağız ve bu yükü milletçe, toplumca paylaşacağız.' dedik. 'Vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek örgütleriyle iş birliği yapacağız.' dediğim için "Zulüm 1453" diyenler beni eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz "Fetih 1453" diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz."

Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından, Türkiye genelinden 4 bin 862 öğrencinin katıldığı yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri, Bakan Tekin ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada "şiir" kategorisinde Asya Komar, "kompozisyon" kategorisinde Sevilay Ersoy, "resim" kategorisinde ise Mehmet Berkay Yüksel birinci oldu.

Tören öncesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, Fetihname konseri verdi.

Törene FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.