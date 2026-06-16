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AjansHaber Gündem Eğitimde yapay zeka dönemi: MEB’in yerli yabancı dil platformu DİLİM tanıtıldı

Eğitimde yapay zeka dönemi: MEB’in yerli yabancı dil platformu DİLİM tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen yerli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM’i tanıttı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, platformun tanıtımında yaptığı konuşmada, yapay zekanın küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiğini belirterek, dijital platformların arkasındaki veri güvenliği ve içerik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eğitimde yapay zeka dönemi: MEB’in yerli yabancı dil platformu DİLİM tanıtıldı

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Tekin, dijital ekranların ve küresel içeriklerin masum olmadığını ifade ederek, “Her aklın olduğu gibi onun da bir dili, kültürü, önceliği, terbiyesi ve hepsinden önemli belki bir ideolojisi var. O aklı kim kurdu? O içeriği kimin eli üretti? Çocuklarımızdan toplanan o veriler hangi sınırların ötesine akmaktadır ve nerede saklanıp, hangi amaçlar için kullanılmaktadır?” dedi.

“MEB temel eksikliklerini çoktan geride bıraktı”

Son 20 yılda eğitim altyapısına yönelik önemli yatırımlar yapıldığını belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde derslik sayılarının artırıldığını, öğretmen kadrolarının güçlendirildiğini ve dijital eğitim altyapısının kurulduğunu söyledi.

Tekin, “FATİH projesinden EBA’ya uzanan dijital altyapıyı kurduk ve eğitimi ülkenin en ücra köşesine kadar taşıdık. Bu birikim sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı temel eksikliklerini çoktan geride bıraktı. Çağın yeni meydan okumalarını gündemine alıp gecikmeden aksiyon üretebilen bir kapasiteye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

“Yapay zekayı kendi milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek sunduk”

Tekin, yapay zekanın eğitim sistemine entegrasyonunda milli değerler ve pedagojik ilkelerin esas alındığını belirterek, “Yapay zekayı kendi değerlerimizin, kendi pedagojimizin ve kendi milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek eğitim hizmetimize sunmaya çaba sarf ettik.” dedi.

Gelişen teknolojileri sorgulamadan kabul etmenin de tamamen reddetmenin de doğru olmadığını vurgulayan Tekin, bu süreçte dengeli bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

 

Ana dil vurgusu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Türkçe öğretimine özel önem verdiklerini dile getiren Tekin, yabancı dil öğreniminden önce ana dil yetkinliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Tekin, “Türkçe öğretimini ezberin ve kuralın dar kalıplarından çıkardık. Onu, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tamamını kuşatan canlı bir bütün haline getirdik. Türkçeyi okullarımızda belirleyici ana bir ders mertebesine yükselttik.” diye konuştu.

“DİLİM, bu milli refleksin somut bir tezahürüdür”

Küresel yabancı dil uygulamalarının öğrencilerin yaşına, kültürüne ve değer dünyasına uygun içerikler sunma konusunda çeşitli riskler taşıdığına işaret eden Tekin, bu nedenle yerli bir platform geliştirdiklerini belirtti.

Tekin, “Bir kelime öğrensin diye o ekranı açan çocuklarımızın yaşına uygun olmayan görüntülerle, bizim hayat tasavvurumuza yabancı temalarla, kendi değerlerimizle bağdaşmayan içeriklerle bir anda yüz yüze gelmesi mümkün. Böyle bir içeriği denetleyebilmek, ayıklayabilmek ve milli değerlere uygun hale getirebilmek ancak ona denk bir teknolojiyi, kendi yapay zekanızı elinizde bulundurmakla mümkün.” ifadelerini kullandı.

Platformdaki tüm içeriklerin öğretmenler ve uzmanlar tarafından pedagojik ve ahlaki değerlendirmelerden geçirilerek hazırlandığını aktaran Tekin, “DİLİM, bu kararlılığın, bu milli refleksin somut bir tezahürüdür.” dedi.

CEFR standartlarına uygun geliştirildi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi (CEFR) kriterlerine tam uyumlu olarak geliştirilen DİLİM’in yapay zeka destekli yapısıyla öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini kişiselleştirmeyi amaçladığını belirten Tekin, platformun ilerleyen süreçte yeni dil ve beceri alanlarıyla genişletileceğini söyledi.

Tekin, “DİLİM, bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip. Kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye’nin eseridir.  Biz bu eserle evlatlarımıza kendi kimliğiyle dünyaya bakmayı, kendi değerleriyle çağı kucaklamayı, hem bu toprağın çocuğu hem de bütün bir dünyanın insanı olabilmeyi öğretiyoruz. Bu yolculuk uzundur ve biz daha henüz ilk duraklardayız. Önümüzde yeni diller, yeni beceriler, yeni ufuklar var. DİLİM'i her geçen gün daha da geliştirerek milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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