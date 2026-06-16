Bakan Fidan: “Hürmüz Boğazı’nın açık kalması küresel ticaret için hayati önemde”

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu gelişmenin bölgedeki gerilimin azaltılması yönünde önemli bir diplomatik adım olduğunu ifade etti.

Kalıcı güvenlik vurgusu

Mutabakatın geçici bir süreç olarak kalmaması gerektiğini dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin değerlendirmelerine atıfta bulunarak, bölgede kalıcı bir güvenlik mimarisi oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir.” dedi.

“Sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı”

Anlaşmanın resmiyet kazanmasına kadar geçecek sürecin hassasiyetine işaret eden Fidan, tarafların barış ortamını zedeleyebilecek söylem ve eylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Fidan, “Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail’in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Ara buluculuk çabalarına destek

ABD ve İran yönetimlerinin diplomatik süreçte ortaya koyduğu iradeyi olumlu bulduklarını kaydeden Fidan, sürece katkı sağlayan ülkelerin çabalarını da takdir ettiklerini söyledi.

Fidan, “Pakistan’ın ara buluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji güvenliği ve ticaret mesajı

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası enerji ve ticaret akışındaki kritik rolüne vurgu yapan Fidan, “Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesinde olduğu gibi, tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de mevcut mutabakat zeminini daha kapsamlı bir bölgesel barış vizyonuna dönüştürmek için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirten Fidan, Ankara’nın barış ve istikrar yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.