Trump: “İran nükleer silah edinirse akıl almaz sonuçlarla karşılaşır”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, böyle bir durumda Tahran yönetiminin “akıl almaz sonuçlara” katlanacağını söyledi. Trump ayrıca İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırısından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İran’a nükleer silah uyarısı

İran ile varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu savunan Trump, ABD’nin Tahran’a herhangi bir mali destek sağlamadığını vurguladı. Anlaşmanın temel amacının İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirten Trump, Tahran yönetiminin hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

Trump, “Bunu geliştirmeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar.” dedi.

İran’ın nükleer silah sahibi olması halinde bölgesel güvenliğin ciddi şekilde tehdit altına gireceğini savunan Trump, bunun İsrail ve Orta Doğu için büyük risk oluşturacağını söyledi.

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara değerlendirmesi

Trump, Suriye’deki mevcut yönetimin oluşum sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bazı isimlerin desteğiyle Ahmed Şara’nın yönetime geldiğini öne sürdü.

Suriye’de önemli sorumluluklar üstlendiğini savunan Trump, “Şu anda Suriye’yi yöneten kişi, benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer bazı isimlerle birlikte oraya koyduğum bir kişi. Ülkeyi toparlama konusunda olağanüstü bir iş çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara’nın ülkeyi kısa sürede toparlamaya başladığını söyleyen Trump, Suriye yönetiminin Hizbullah konusunda da etkili adımlar atabileceğini belirterek, “Çok yetenekli ve bana karşı çok iyi davrandı. İstediğim her şeyi korudu. Eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi yapamazsa, bu işi o halledecektir. Suriye, bu işi halledecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut saldırısından rahatsızlık duydu

İsrail’in 14 Haziran’da Beyrut’a düzenlediği saldırıya değinen Trump, saldırının zamanlamasını doğru bulmadığını söyledi.

Trump, “Anlaşmayı imzalamamızdan iki saat önce Lübnan’ın Beyrut kentinde bir saldırı düzenlenmiş olması hoşuma gitmedi. Bu durumdan hiç hoşlanmadığımı ona bildirdim.” ifadelerini kullandı.

Lübnan’ın yaşadığı sorunlarda Hizbullah’ın etkisine işaret eden Trump, İsrail’in Lübnan politikasından memnun olmadığını ve sorunun daha hızlı çözülebileceğini belirtti.

“Netanyahu daha sorumlu davranmalı”

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Trump, buna rağmen Lübnan konusunda daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Bibi ile harika ilişkim var ama artık Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda.” diyen Trump, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin önemine de dikkat çekti.

Zelenskiy ile yeniden görüşecek

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile G7 kapsamında görüşme gerçekleştirdiğini ve gün içinde yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Trump, iki lider arasında ciddi bir husumet bulunduğunu ancak diplomatik çabaların sürdüğünü söyledi.

Katar’dan ilişkileri güçlendirme mesajı

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ise Trump’ın liderliğine teşekkür ederek, İran ile varılan mutabakatın bölge açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Al Sani, ABD ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,2 trilyon dolara ulaşacağını kaydetti.