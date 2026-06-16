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AjansHaber Gündem TMSF’nin ABD’deki FETÖ bağlantılı alacak davasındakritik karar

TMSF’nin ABD’deki FETÖ bağlantılı alacak davasındakritik karar

New York Kings Yüksek Mahkemesi, Brooklyn Amity School’un Bank Asya kaynaklı milyonlarca dolarlık kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

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TMSF’nin ABD’deki FETÖ bağlantılı alacak davasındakritik karar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ABD’de yürüttüğü uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki sonuç elde etti. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School’un Bank Asya kaynaklı kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Davanın geçmişi

TMSF bünyesinde faaliyet gösteren Müflis Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İflas İdaresi tarafından ABD’de açılan dava, 2011 yılında Bank Asya tarafından Brooklyn Amity School’a kullandırılan 15,5 milyon dolarlık krediye dayanıyor.

Dosyada yer alan bilgilere göre, söz konusu kredi farklı parçalar halinde kullandırılırken uzun vadeli ve geri ödemesiz bir yapı ile tahsis edildi. Bu finansman sürecinin, dönemin banka yönetimi ve ilgili hissedar bağlantıları üzerinden gerçekleştiği ifade edildi.

ABD mahkemesinden “siyasi savunma” reddi

Dava sürecinde okul yönetimi, Bank Asya’nın tasfiyesinin “siyasi nedenlerle” gerçekleştiğini ileri sürerek borç yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu.

Ancak New York Kings Yüksek Mahkemesi, bu savunmayı reddederek borcun geçerliliğini kabul etti ve ödenmeyen tutarın faizleriyle birlikte TMSF’ye ödenmesine hükmetti.

Brooklyn Amity School kararı

Karara konu olan kurum olan Brooklyn Amity School, Bank Asya üzerinden kullandırılan kredi nedeniyle mahkemenin ödeme yükümlülüğü altına girdi.

Türkiye’de devam eden süreç

Söz konusu kredi süreci ve yönetim kararlarına ilişkin olarak Türkiye’de de eski banka yöneticileri hakkında yürütülen mali sorumluluk ve zimmet davalarının sürdüğü bildirildi.

Küresel hukuki takipte yeni aşama

TMSF, bu kararla birlikte uluslararası alacak ve varlık takibi kapsamında önemli bir hukuki kazanım elde ederken, dosyanın diğer yönlerine ilişkin süreçlerin farklı yargı mercilerinde devam ettiği belirtildi.

#tmsf
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