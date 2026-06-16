Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 10 kişi daha gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen gelirin aklanması” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer’in yanı sıra belediye ve iştirak şirketlerinde görev yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce Antalya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, bazı zanlılar tutuklanmıştı. Hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mülkiye başmüfettişi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği belirtilirken, soruşturmada yaklaşık 113,4 milyon lira kamu zararının oluştuğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.