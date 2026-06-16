İstanbul merkezli “usulsüz iskan” operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Soruşturma, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hazırladığı bilirkişi raporlarında, Beylikdüzü’nde aynı şirket tarafından yürütülen bazı projelerde imar mevzuatına aykırı değişikliklerin tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

İddialara göre, ruhsat projelerine aykırı yapılaşmalara rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından söz konusu yapılara yapı kullanım izin belgesi (iskan) verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda usulsüzlük tespitlerinin ardından harekete geçti.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılığın açıklamasında, Beylikdüzü’ndeki bazı parseller için 2015 yılında düzenlenen Yapı Denetim Bilgi Formları üzerinden yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği, bu firmaların daha sonra 2022-2023 yıllarında hayata geçirilen projelere aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu İnşaat tarafından yürütülen bazı projelerde görev alacak yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapıların inşa edildiği, buna rağmen yapı denetim firmalarının söz konusu aykırılıkları görmezden geldiği yönündeki bilirkişi tespitlerine yer verildi.

Bu kapsamda “resmi belgede sahtecilik”, “imar kirliliğine neden olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında belediye çalışanları, inşaat şirketi personeli ve yapı denetim firması görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.