Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede

Türkiye, bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ve HAVELSAN başta olmak üzere 50’nin üzerinde firma ile temsil ediliyor.

Eurosatory kapsamında ASELSAN elektronik harp sistemleri, insansız hava aracı karşıtı çözümler ve kamikaze sistemleriyle öne çıkarken Roketsan geliştirdiği roket ve füze sistemleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. MKE, Bora 12 keskin nişancı tüfeği ve KBRN tehditlerine karşı geliştirdiği ürünlerle fuarda yer alıyor. HAVELSAN ise savunma ve yazılım tabanlı çözümleriyle dikkat çekiyor.

Fuarda ayrıca diğer Türk savunma sanayisi firmaları da farklı alanlarda geliştirdikleri teknolojileri uluslararası ziyaretçilere tanıtarak yoğun ilgi görüyor.