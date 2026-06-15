Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem, hayatını kaybetti

Televizyon ve sinema projeleriyle son dönemde adından söz ettiren İrtem’in vefat haberi, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük üzüntüye yol açtı. Genç oyuncunun ani ölümü, hem meslektaşları hem de izleyicileri tarafından şaşkınlık ve kederle karşılandı.

Edinilen ilk bilgilere göre İrtem, sabah saatlerinde ikamet ettiği evde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Farklı yapımlardaki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun ani vefatı, sanat camiasını derin bir yasa boğdu.

Doğum günü sonrası gelen acı haber

14 Haziran 1991 doğumlu olduğu belirtilen oyuncunun, yalnızca bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Doğum gününün hemen ardından gelen bu ölüm haberi, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere geniş bir kesimde büyük bir üzüntü yarattı.