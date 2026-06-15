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AjansHaber Gündem ABD’li Büyükelçi Barrack’tan Türkiye’nin barış diplomasisine övgü  

ABD’li Büyükelçi Barrack’tan Türkiye’nin barış diplomasisine övgü  

 ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatta Türkiye’nin rolünü takdir etti. Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik girişimlerine destek verdiğini belirtti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ABD’li Büyükelçi Barrack’tan Türkiye’nin barış diplomasisine övgü  

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington ile Tahran arasında sağlanan tarihi mutabakata ilişkin Türkiye’nin üstlendiği diplomatik role yönelik değerlendirmede bulundu. Küresel kamuoyunda geniş yankı uyandıran süreçte Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye’nin bölgesel gerilimin azaltılmasına katkısını övdü.

ABD-İran arasında varılan anlaşmanın ardından Ankara’dan gelen yapıcı mesajlara Washington cephesinden ilk üst düzey teşekkür açıklaması geldi.

Türkiye'nin diplomatik rolüne vurgu

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiğine dikkat çekti. Barrack, kalıcı barışın ancak ortak iradeyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Barrack paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz. İlerleme ancak milletlerin; diyalog, ortaklık ve barış ile güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkündür.”

 ABD-İran mutabakatı sonrası diplomatik süreç

Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını araladığı belirtilen diplomatik süreçte, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ara buluculuk girişimlerinin belirleyici olduğu aktarıldı. Şerif, tarafların uzlaştığını duyurarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yürütülen barış anlaşmasının tamamlandığını resmen duyurmuştu.

Sürecin takvimine ilişkin son bilgileri paylaşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise mutabakat zaptının 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de heyetler arasında resmen imzalanacağını teyit etti.

Türkiye’nin sürecin başından itibaren destek verdiği bu kritik diplomatik gelişme, imza öncesinde ABD tarafından yapılan açıklamayla birlikte Ankara’nın bölgesel ara buluculuk rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.

#Tom Barrack
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