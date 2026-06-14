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Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Antalya’nın Kaş ilçesindeki tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Nöbetçi Editör
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Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı

Yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Maç öncesinde oluşan coşkulu atmosfer renkli görüntülere sahne olurken, dev Türk bayrağı taraftarların el üstünde dolaştırıldı.

Karşılaşmayı büyük heyecanla takip eden taraftarlar, A Milli Takım’ın sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmasıyla üzüntü yaşadı.

Sonuca rağmen, deniz manzarasına sahip tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda dev ekrandan maç izleme deneyimi katılımcılar için unutulmaz anlar oluşturdu. Hem futbol heyecanı hem de eşsiz atmosfer, güne damga vurdu.

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