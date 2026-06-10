10 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:50 FIFA sessiz, kriz büyüyor: Dünya Kupası öncesi ABD uygulamaları tartışılıyor
16:58 Türkiye-Avustralya maçının hakem kadrosu açıklandı
14:58 Manchester United’da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinden koşmasın"
AjansHaber Videolar Gündem Maltepe’de inşaat yangını: Dış cephe alevlere teslim oldu

Maltepe’de inşaat yangını: Dış cephe alevlere teslim oldu

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler binanın dış kaplama malzemelerini sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:

Yangın, Cevizli Mahallesi’nde bulunan bir inşaat projesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dış cephede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yoğun duman çevre ilçelerden de görülürken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının inşaatın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Yangının etkilediği bina havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


 

İzmir’de bıçaklanan 15 yaşındaki Erdem’in son anları kamerada: Yaralı halde kafeye sığındı
İzmir’de bıçaklanan 15 yaşındaki Erdem’in son anları kamerada: Yaralı halde kafeye sığındı
#Gündem / 09 Haziran 2026
TOKİ’nin 64 ilde açacağı açık satış kampanyasına Ankara’dan örnek konutlar paylaşıldı
TOKİ’nin 64 ilde açacağı açık satış kampanyasına Ankara’dan örnek konutlar paylaşıldı
#Gündem / 08 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Türkiye’nin COP31 ev sahipliği resmileşti: Bakan Kurum anlaşmayı imzaladı
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”
Bakan Fidan’dan Bulgaristan ile enerji ve savunma iş birliği mesajı
Bakan Fidan’dan Bulgaristan ile enerji ve savunma iş birliği mesajı
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.