Maltepe’de inşaat yangını: Dış cephe alevlere teslim oldu

Yangın, Cevizli Mahallesi’nde bulunan bir inşaat projesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dış cephede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yoğun duman çevre ilçelerden de görülürken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının inşaatın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Yangının etkilediği bina havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



