AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Terörsüz Türkiye”, Gazze ve Batı Şeria mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, sürecin artık “ince işçilik” döneminde olduğunu söyledi. Çelik, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere ilişkin de İsrail’e sert tepki gösterdi.

MYK’nın gündeminde kuruluş yıl dönümü hazırlıkları vardı

Toplantının ana gündem maddelerine değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç ve dış politikaya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Filenin Sultanları’nı kutladı

Konuşmasının başında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısını kutlayan Çelik, sporcularla gurur duyduklarını ifade etti:

“Filenin Sultanlarını öncelikle tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler, kendileri ile gurur duyuyoruz.”

“Terörsüz Türkiye’de yeni bir aşamaya geldik”

Konuşmasının önemli bölümünü “Terörsüz Türkiye” sürecine ayıran Çelik, gelinen noktada silah bırakmaya ilişkin yasal zeminin oluşturulmasının kritik bir aşama olduğunu söyledi:

“Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadarki irade TBMM’de bir komisyon ile Meclis Başkanımız başkanlığındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır.”

“Esas kahraman milletimizin sağduyusudur”

Türkiye’nin geçmişte çok sayıda provokasyonla karşı karşıya kaldığını belirten Çelik, toplumun birlik ve beraberliğinin sürecin en önemli gücü olduğunu dile getirdi:

“En zor zamanlarda güçlü reformlara imza attık. En büyük takdir, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Milletin arasına Türk Kürt diye Alevi Sünni diye fitne sokmaya çalışan provokasyonlara hedef oldu ülkemiz. Birçok operasyon ile karşı karşıya kaldı. Bu provokasyonlar karşısında sağ duyulu tek bir ferdi diğerine yan göz ile bakmadı. Esas kahramanlar milletimizin bu makul çoğunluğudur, basiretidir. Şimdi bu sağduyuyu aidiyeti ne olursa olsun tüm kesimlerde görüyoruz. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye’dir.”

“Dar mahalle ideolojileri yerine yapıcı dil üretilmeli”

Toplumsal birlikteliğin korunmasının önemine işaret eden Çelik, kapsayıcı bir siyaset dilinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı:

“Bütün bunları dikkate alan dar mahalle ideolojileri dışına çıkan, yapıcı bir dille konuşan yaklaşımı üretmeli ve sahiplenmeliyiz. Yakın coğrafyamıza bakınca Türkiye’nin pozitif olarak ayrıştığını görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyaset yapmanın önü açık. Bunlar büyük değerler. Şimdi bunların büyük değerler olmasına yeni boyutlar eklendi.”

“Demokrasi propaganda faaliyetine dönüşüyor”

Bazı ülkelerde demokratik kurumların zayıfladığına dikkat çeken Çelik, Türkiye’nin demokratik kazanımlarını koruması gerektiğini söyledi:

“Bunlara ulaşan yüksek kapasitedeki devletlerin aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokrasinin propaganda faaliyetine dönüştüğünü görüyoruz. Bu değerleri koruma konusunda daha güçlü yaklaşım ortaya koymalıyız. Terörsüz Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan şey sisteme daha çok oksijen yükleyecek yaklaşımlar. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru dille her bir vatandaşımıza ulaşacak zamandır. Tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu bir siyasal yaklaşımın ortaya koymanın zamanıdır. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalı. Bu aşırılıklardan kaçınma herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Her ne olursa olsun bu meseleyi ana yolda tutup yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Meclis’teki komisyona katılan bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik noktadır. Kaldıraç artık bunu yerine yerleştirecek yere kaldırdı ve bunu yörüngesine oturtmak gerekiyor.”

“Devletin niteliklerinden taviz verilmedi”

Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Çelik, devletin temel ilkeleri ve milletin hassasiyetlerinden taviz verilmediğini ifade etti:

“Sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda birlik beraberlik ruhunun bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Bir takım ispat çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden ve milletin hassasiyetinden verilen taviz yoktur. Bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi zeminde bulacağı bir noktaya ulaşılacaktır.”

“Bugün sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşma zamanı”

Toplumsal uzlaşının önemine vurgu yapan Çelik, sürecin diyalog ve ortak akılla ilerlemesi gerektiğini söyledi:

“Bir takım emperyalist odaklar var. Herkesin kendi sokağında aşırı yaklaşımlar olabilir ama Cumhuriyet meydanında buluşunca orada daha geniş ölçeğin var olduğunu göreceğiz. Bugün sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşma zamanıdır. Zor meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacak. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz.”

Batı Şeria uyarısı: “İsrail Gazze’leştirmeye çalışıyor”

Dış politika başlığı altında İsrail’in Batı Şeria’daki faaliyetlerine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Batı Şeria’daki gelişmeleri hassasiyet ile takip ediyoruz. İsrail Batı Şeria’yı Gazze’leştirmeye çalışıyor. Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanı işgal ediliyor. Bu bütün dünya için tehlikelidir. Yarın bu krizlere uzak olduğunu düşünen ülkeler bile bu krizlerle yarın bir gün yüzleşmek zorunda kalacaklar.”

“Netanyahu ve soykırım şebekesi bütün dünya için sıkıntıdır”

İsrail yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Çelik, uluslararası hukukun korunması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi:

“Netanyahu ve onun soykırım şebekesi bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Uluslararası hukuku korumak için bu şebekeye karşı ilk iş somut adımlar atmaktır. Mescid-i Aksa’ya karşı tutumlarını lanetliyoruz. Kiliselere de bunu yapıyorlar. Bu bir soykırım şebekesinin bütün mabetlere karşı nefret şebekesi gibi hareket ettiği görülüyor.”

AK Parti’nin 25. yılına özel logo tanıtılacak

İlk bölümde iç politika ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasının devamında partinin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

25. yıl logosu ve kurumsal kimlik tanıtılacak

AK Parti’nin 25. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan logo ve kurumsal kimlik çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Çelik, etkinlik sürecinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti:

“Partimizin 25. yılına özel hazırladığımız logomuzu paylaşacağız. Faruk Acar sunum gerçekleştiriyor. Alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar kesintisiz şekilde milletimiz ile paylaşımlarımız olacak. Kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizlerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanımız ile yol yürümekten onur duyuyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi mücadelesine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten Çelik, Erdoğan’ın millet nezdinde önemli bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız’ın kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz. Bugün milletinin huzurunda alnının akı ile, çeyrek asırlık gurur tablosunu tek başına yansıtmakta. 15 Temmuz’dan tutun da paylaşmadığımız, kendisini hedef alan bir sürü girişimlerle karşılaştı. Milletin adamı olarak milletin huzurunda, tarihin huzurunda görevini yapmıştır ve yapmaya devam ediyor.”

14 Ağustos’a kadar etkinlikler düzenlenecek

Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ağustos ayı boyunca devam edeceğini belirten Çelik, teşkilatların da sahada olacağını ifade etti:

“1 Ağustos’tan 14 Ağustos’a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler çeşitli görseller ile paylaşılacak. İl başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak.”

NATO Zirvesi değerlendirmesi

Konuşmasının devamında Antalya’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ni değerlendiren Çelik, zirvenin uluslararası alanda büyük yankı uyandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinin zirvenin başarısında önemli rol oynadığını belirten Çelik, birçok liderin zirveye katılım kararında bunun etkili olduğunu dile getirdi:

“NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ile hemen hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından biriydi. NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO’yu nasıl koruruz şeklinde performans üretmeye başladılar. Burada kritik konu zirveye katılıp katılmamasıydı. Katılmayacaktım ama Başkan Erdoğan’ın daveti için katılıyorum dedi. Belki de önemli liderlerin katılmadığı zirve olacaktı ama Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği bunu engelledi.”

“Cumhurbaşkanımız küresel meselelerde referans haline geldi”

Erdoğan’ın uluslararası temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, birçok liderin küresel sorunlara ilişkin Türkiye’nin görüşünü aldığını ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde gördük ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp ‘Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz, değerlendirmeniz nedir?’ bunu almak istersiniz diyerek Cumhurbaşkanımız bir referans haline gelmiştir.”

Batı Trakya’daki Türk azınlığa destek mesajı

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik uygulamalarını eleştiren Çelik, eğitim alanındaki son kararların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türk azınlığın eğitim haklarının korunması gerektiğini belirten Çelik, Yunan makamlarına çağrıda bulundu:

“Batı Trakya’daki Türk azınlık olan kardeşlerimiz büyük haksızlığa uğruyorlar. Yunan makamları çeşitli vesileler ile onların hayatını zorlaştıran kararlar alıyorlar. 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar şimdi de. Bu kararı reddediyoruz. Azınlıklara ait ilkokul sayısı 76’ya düştü. Oraya gittiğimizde kendi gözümüzle de gördük. Bu doğru değil.”

“Ege’de birlikte yaşamaya devam edeceğiz”

İki ülke arasındaki ilişkilerde diyalog çağrısı yapan Çelik, ortak geleceğe vurgu yaptı:

“Miçotakis bu gerginliklerden yoruldum diyor. Hele ki eğitim konusunda bunların yapılması doğru değil. Büyük güçler bugün var yarın yok. Günün sonunda biz Ege Denizi’ni Yunanistan ile paylaşmaya devam edeceğiz. Birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla masaya oturalım.”

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz”

Bölgesel gelişmelere de değinen Çelik, Suriye’nin istikrarı ile Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de yeni dönemin başladığını belirten Çelik, Türkiye’nin ülkenin egemenliğine verdiği desteğin süreceğini söyledi:

“Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye istikrarını arıyor. Buradan baktığınızda ilk defa halk meclisi oturumunun Şara liderliğinde gerçekleşmesi son derece kıymetlidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz.”

AB’nin Güney Kıbrıs adımına tepki

Kıbrıs meselesine ilişkin Avrupa Birliği’nin yaklaşımını eleştiren Çelik, yeni bir temsilci atanmasının çözüm üretmeyeceğini savundu:

“Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’a özel temsilci atayarak çözeceği bir sorun yoktur.”

Yasal düzenleme mesajı

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemeye de değinen Çelik, çalışmaların Meclis kapanmadan tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çelik, düzenlemenin kapsamlı şekilde hazırlanacağını ifade etti:

“Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir biçimde, ince işçiliği olan çalışma yapılması. Temel irademiz yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için gayret edeceğiz.”

“CHP’dekiler Alacakaranlık Kuşağı’na benzemeye başladı”

Konuşmasının soru-cevap bölümünde CHP’de yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan sürecin tamamen CHP’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını savundu.

CHP’deki iç tartışmaları eleştiren Çelik, yaşanan sürecin farklı yöntemlerle devam ettiğini söyledi:

“Eskiden Alacakaranlık Kuşağı diye dizi vardı. CHP’dekiler buna benzemeye başladı. CHP’nin iç çatışması başka formüller ile devam ediyor.”

“Siyasi partiler demokrasiler için vazgeçilmezdir”

Siyasi partilerin demokrasideki rolüne dikkat çeken Çelik, meşru siyaset ve temiz siyaset anlayışının önemine vurgu yaptı:

“Siyasi partiler demokrasiler için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük katkısı nedir. İkincisi temiz siyasete katkısı nedir?”

“Bizi karıştırmayın demiştik”

CHP’de yaşanan tartışmaların AK Parti ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Çelik, sürecin CHP içindeki farklı grupların ortaya çıkardığı bir tablo olduğunu ifade etti:

“Tüm bu olaylar başladığında bizi karıştırmayın demiştik. Bu skandallar konusunda iki farklı kanadın tavrından ortaya çıkan bir şey.Şimdi tartışma CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor tartışma.”