Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin yürütülen incelemelerde elde edilen bulgulara dair açıklamalarda bulundu. Gürlek, Haluk Levent’in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirmesi üzerine gözaltına alındığını ifade etti

Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin konuşan Gürlek, soruşturmanın Şile Belediyesi dosyası kapsamında elde edilen bulgularla başladığını belirtti:

“Ahbap soruşturması biliyorsunuz ben İstanbul Başsavcılığı yaparken belediye operasyonları yapıyorduk. Şile Belediyesi operasyonu yapılmıştı. Biliyorsunuz belediyelere genelde operasyonlar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk kapsamında oluyor. Tabii Şile Belediyesinde bir Berkant Acil diye bir şahıs var. Berkant Acil isimli şahıs aynı zamanda da Haluk Levent’in üvey kardeşi. Soyatları farklı ama gerçekte üvey kardeşler. Bu, bir şirketi var. Bu işte belediyelere konser organizasyonu, reklam organizasyonları vesaire yapıyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı Şile Belediyesinde. Aynı şekilde Yeliz Kaya var. Yani bu da biliyorsunuz daha sonradan Ahbap’la irtibatı çıktı. Yeliz Kaya da gözaltına alındı. Tabii burada savcı arkadaşlar bütün hesap hareketlerini inceliyorlar. Hem Berkant Acil’in hem de Yeliz Kaya’nın yani MASAK raporları alınıyor, banka hareketleri bulunuyor.”

Gürlek, hesap hareketlerinin incelenmesi sırasında Haluk Levent ile para trafiğinin tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Yani burada tabii Berkant Acil’in hesap hareketleri incelenirken çok ilginç bir şekilde Haluk Levent’le bir para trafiği var. Olabilir yani sonuçta kardeşler arasında para trafiği var ama tabii burada dikkat çekici konu Yeliz Kaya. Yani Yeliz Kaya’nın bir Ahbap’la bir sıfatı yok. Yönetim kadrosunda da sıfatı yok, dernek gibi de bir vasfı yok. Yeliz Kaya’ya Ahbap Derneği’nden inanılmaz rakamlar transfer ediliyor. 1 milyar, 5 milyar… Daha sonra bunlar Haluk Levent’e transfer ediliyor. Bu tabii savcı arkadaşların dikkatini çekiyor. Soruyor, yani Yeliz Kaya’ya ifade alıyorlar, ‘Bu hesap hareketleri var, Ahbap’la senin ne ilgin var? Sen normalde belediye soruşturmasında gözaltına alındın.’ Orada tabii Yeliz Kaya diyor ki, ‘Bu hesap bana ait değil, bu hesap Haluk Levent’in hesabı’ diyor. Tabii burada arkadaşlar hemen bir MASAK raporu alıyorlar.”

Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bilgi veren Gürlek, Ahbap Derneği hesaplarına yönelik incelemelerin bu aşamadan sonra genişletildiğini belirtti:

“Daha önce Ahbap’la ilgili de çeşitli şikayetler, ihbarlar olunca dosya İstanbul Başsavcılığı tarafından ele alınıyor. Burada öncelikli olarak MASAK raporları alınıyor. Yani soruşturmanın başlangıcı bu. Normalde Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneğinde bir resmi sıfatı olmamasına rağmen Ahbap Derneği’nin resmi hesabından Yeliz Kaya’nın hesabına inanılmaz miktarda, yani 1 milyar, 5 milyar anlık olarak, günlük olarak paralar transfer ediliyor. Daha sonra bu paralar bir şekilde Haluk Levent tarafından alınıyor. Bunun üzerine soruşturmaya başlandı.”

“İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii bu MASAK raporlarının gelmesi planlanıyordu. Yani bu biliyorsunuz normalde çarşamba günü, hafta içi bir soruşturmanın bir operasyon aşaması var. Burada şöyle oluyor, genelde Mali Şube çalışıyor, savcı arkadaşlar çalışıyor, bir şey var. Tabii Haluk Levent’in o süreci arkadaşları da takip ediyor, ‘Ne yapıyor, ne ediyor?’ diye. Haluk Levent yurt dışından Türkiye’ye giriş yapmıştı o süreçte. Bir de İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşturması var. Bu kapsamda ismini tam hatırlamıyorum, Portekizli bayan bir manken itirafçı olmuştu. Belki sizler de ekranlardan takip ettiniz. Bu bayan manken uyuşturucu kapsamında itirafçı beyanında bulundu. İşte Haluk Levent’in uyuşturucu kullandığını, üç kez birlikte uyuşturucu içtiklerini vesaire söylüyor. Tabii birden gündem Haluk Levent’e kilitlendi. Haluk Levent de birden ürktü, yani panik içerisinde bulundu. Daha sonra pazar günü sanıyorum yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken 12 Temmuz’da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı, yani telefon sinyali kesildi. Bizim arkadaşlar, yani savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir’e gitmeyi düşünüp İzmir’den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var, Muzaffer isimli şahısla birlikte. O halen firari, yakalanamadı.”

Gürlek, savcılığın bu gelişmeler üzerine gözaltı kararı verdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Sonuçta soruşturmanın gizlilikle yürütülmesi gerekiyor, aynı zamanda da şüphelinin ele geçirilmesi gerekiyor, asıl amaç bu. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent’i aldılar. Soruşturma bu şekilde başlıyor.”

“Deprem zamanı 245 milyon dolar toplandı”

Ahbap Derneği’nin deprem dönemindeki faaliyetlerine de değinen Gürlek, soruşturmanın odağında deprem yardımlarının kullanımının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada tabii ilgilendiren konu, ben öncelikli olarak 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz çok büyük bir deprem, 11 ili de etkileyen deprem, burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Burada Haluk Levent’in şahsıyla ilgili olanların dışında bizi ilgilendiren kısmı Ahbap isimli bir dernek var biliyorsunuz. Bu özellikle 2017 yılında kuruluyor ama tabii aktif olarak yoğun olarak bu dernek, Ahbap Derneği, depremden sonra yaşanan hadiseden sonra özellikle sosyal medyada, kamuoyunda birçok kişinin, işte birçok sanatçının, sosyal medya ünlülerinin yönlendirmesiyle bir yardım topluyor. Yani burada bizim insanlarımız, vatandaşlarımız hayırsever Türk milleti… Ben o zaman Hatay’daydım, bakan yardımcısıydım deprem zamanı. Koordinasyonda da görev aldım. Yani vatandaşlarımız gerçekten kenetlendi, yurt dışından, yurt içinden, burada tabii herkes bir şekilde cebinden, çocuklar, öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirdiler, gönderdiler deprem bölgesine.”

Gürlek, Ahbap Derneği hesaplarına ilişkin MASAK raporlarında elde edilen bulgulara ilişkin ise şunları söyledi:

“Burada da tabii Ahbap Derneği de özellikle deprem zamanı toplanan yardımlarla gündeme geldi. Yani burada önemli olan buradaki derneğin kamu derneği olması ya da özel vakıf olması önemli değil. Burada bir sorumluluk üstlenmesi. Ahbap da burada inanılmaz bir sorumluluk üstlendi. Tabii burada arkadaşlar MASAK raporlarını da alıyorlar Ahbap Derneği’nin. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki Türk lirası hesabına göre 4.3 milyar TL, şu an o zamanki kurdan çevirdiğimiz zaman 245 milyon dolar para toplanmış. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı, Ahbap Derneği’nde toplanan paraların Haluk Levent’in şahsına alınması. Yani bize suç olup olmadığı bu. Yani burada ilgilendiren, önemli olan konu bu. Biz bunu gördük MASAK raporlarında.”

“Kumar ve bahis sebebiyle bir bataklığa düştüğünü kabul etti”

Haluk Levent’in ifadesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, şunları kaydetti:

“Haluk Levent de zaten ikrar etti, yani maalesef kumar ve bahis sebebiyle bir bataklığa düştüğünü, burada bir sarmala düştüğünü, bu sebeple dernekten borç aldığını kendisi kabul etti.

Haluk Levent bizim yasal bahis dediğimiz, yani legal şirketlerde 990 milyon TL bahis oynamış. Bunların hepsi tespit edildi. Yani bir kamu derneğinden bir vatandaşımızın cebinden deprem zamanı tasarruf ederek tamamen hayırseverlik ve gönüllülük uyarınca yardım gönderdiği paraları Haluk Levent şahsi hesabına almış, yani bu suç. Yani nerede olursa olsun suç. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Yani kumar oynaması elbette yanlış, Haluk Levent zaten kendisi de itiraf etti bir kumar illetine düştüğünü, bu sebeple borçlandığını. Daha sonra tabii soruşturma genişliyor. Yani bakalım, şu ana kadar sizin dediğiniz gibi 28 tutuklu var, 21 adli kontrol var. Ama özellikle ben şunu vurgulamak istiyorum. Burada bizi ilgilendiren, Adalet Bakanlığı ya da başsavcılığın görevi burada özellikle vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet kuralları çerçevesince deprem için göndermiş oldukları paraların Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi ve bunun daha sonra işte kumar, bahis vesaire kullanılması. Suç olan kısım bu.”

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ izi var”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmaya da değinen Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. Pilotun eşinin, Adil Öksüz’ün evinde parmak izi çıktı.”

Gülistan Doku soruşturması

Gülistan Doku dosyasındaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, soruşturmanın iki ayrı başsavcılık tarafından yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Gülistan Doku hem Tunceli Başsavcılığımız hem de Erzurum Başsavcılığımız iki başsavcılık bakıyor. Orada bir vali olduğu için valilerle ilgili soruşma yapma yetkisi en yakın il başsavcılığına ait. Ona Erzurum Başsavcılığı bakıyor. Bir de suçun işlendiği yer Tunceli Başsavcılığı’na bakıyor. En son bildiğim kadarıyla yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli valisinin eşi Koruyucular, bir kısım hastane kayıtları silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum gelmeden. Soruşma devam ediyor.”

ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın dosyadaki önemine de değinen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Umut Altaş var. Bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık. Biliyorsunuz şu an Amerika’da, ABD’de tutuklandı. Cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Burada özellikle Umut Altaş’ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş’ın biz ısrarla Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük. Orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku’nun da yakın arkadaşı. Burada Gülistan Doku hayatının baharında. Gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşlerimizin de dosyalarını ele aldık. Gülistan Doku’da şu an devam eden bir süreç var. İki başsavcılığımız devam ediyor.”