Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: Bilişim şirketi sahibi tutuklandı

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun cep telefonuna müdahalede bulunduğu iddia edilen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca ile eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ve eski güvenlik korucubaşı Y.A. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Aca, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Aca’nın tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen Handan Sonel ile eski güvenlik korucubaşı Y.A’nın savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda devam ediyor.