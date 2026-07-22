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AjansHaber Gündem Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi

Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi

Rusya’dan Trabzon’a kömür taşıyan Türk bayraklı “Mv Reyhan Sarı” isimli kuru yük gemisi, Karadeniz’de insansız hava aracı (İHA/dron) saldırısına uğradı.

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Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi

Saldırıda makine dairesinde görev yapan 1 Türk personel yaşamını yitirirken, 3 personel de yaralandı.

İstanbul liman kütüğüne kayıtlı, 9543342 IMO numaralı Mv Reyhan Sarı, Rusya’nın Taman Limanı’ndan aldığı kömür yükünü Trabzon’a ulaştırmak üzere seyir halindeyken saldırının hedefi oldu. Olayın Novorossiysk açıklarında meydana geldiği belirtilirken, bazı iddialarda saldırının Karadeniz’de Samsun açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştiği öne sürüldü.

Saldırı sonucu gemide maddi hasar oluşurken, geminin seyir kabiliyetini koruduğu öğrenildi.

Makine dairesinde görevli personel hayatını kaybetti

İHA ile düzenlenen saldırıda makine dairesinde görev yapan 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 personelin ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından gemide güvenlik önlemleri artırılırken, bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin resmi makamların incelemeleri sürerken, olayın nedeni ve sorumlularına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

#karadeniz
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