81 ilde düzensiz göç denetimi: 355 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 bin 236 personelin görev aldığı denetimler kapsamında 5 bin 400 noktada çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 farklı nokta olmak üzere toplam 14 bin 142 yer kontrol edildi.

25 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Denetimlerde 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Ayrıca 355 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlık, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polisimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.