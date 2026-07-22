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10:46 Ankara’da eğitim helikopteri düştü: 1 pilot hayatını kaybetti
AjansHaber Gündem Ankara’da eğitim helikopteri düştü: 1 pilot hayatını kaybetti

Ankara’da eğitim helikopteri düştü: 1 pilot hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan özel bir şirkete ait R-44 tipi eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı.

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Ankara’da eğitim helikopteri düştü: 1 pilot hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde meydana gelen kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan ilk açıklamada kazanın saat 10.02’de meydana geldiği belirtilmiş, yaralılardan birinin ambulansla, diğerinin ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiği bildirilmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedilmişti.

Adli soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Gürlek, “Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gürlek, kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, adli soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Olay yeri inceleme çalışmaları ile bilirkişi kaza kırım ekibinin teknik incelemeleri de devam ediyor.

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