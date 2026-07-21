Sarı-lacivertlilerden Avrupa’ya galibiyetle başlangıç: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, 37. dakikada Anderson Talisca’nın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpas içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze’nin solundan ağlara gönderdi.
İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, kalan bölümde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelede başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sezonun ilk golü Talisca'dan
Fenerbahçe’de 2026-2027 sezonunun ilk golünü Anderson Talisca kaydetti.
Karşılaşmanın 37. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderen Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertlilerin resmi maçlardaki sezonun ilk golüne de imza attı.
Greenwood sarı-lacivertli formayla sahne aldı
Fenerbahçe’nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu.
Ake devre arasında oyundan çıktı
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Nathan Ake, Gornik Zabrze karşısında maçı tamamlayamadı.
Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak edilen tecrübeli savunmacı, mücadeleye ilk 11’de başladı ancak devre arasında oyundan alındı.
Ake’nin yerine Levent Mercan oyuna girerken, Jayden Oosterwolde kalan bölümde stoper pozisyonunda görev yaptı.