Ankara’nın Temelli ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim helikopteri, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaralandı.
Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde meydana gelen kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.