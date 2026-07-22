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10:46 Ankara’da eğitim helikopteri boş araziye düştü: 2 yaralı
AjansHaber Gündem Ankara’da eğitim helikopteri boş araziye düştü: 2 yaralı

Ankara’da eğitim helikopteri boş araziye düştü: 2 yaralı

Ankara’nın Temelli ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim helikopterinin boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Ankara’da eğitim helikopteri boş araziye düştü: 2 yaralı

Ankara’nın Temelli ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim helikopteri, henüz belirlenemeyen bir nedenle boş araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde meydana gelen kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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