Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

6 bin 314 banka hesabına bloke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini aktaran Gürlek, final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını ifade etti.

19 dış finans evi deşifre edildi

Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, “Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.