19 Temmuz 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:36 Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"

Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yürütülen operasyon kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına bloke kararı alındığını, 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüpheliye yönelik yakalama işlemi başlatıldığını bildirdi.

Yayınlanma
Güncellenme
14
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

6 bin 314 banka hesabına bloke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini aktaran Gürlek, final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını ifade etti.

19 dış finans evi deşifre edildi

Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, “Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
Bakan Gürlek: "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hukuk içinde kararlılıkla sürdürülüyor"
Bakan Gürlek: "Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hukuk içinde kararlılıkla sürdürülüyor"
#Gündem / 19 Temmuz 2026
Bakan Gürlek duyurdu: 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
#Gündem / 18 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: Sarı bültenle aranan terörist Türkiye’ye getirildi
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Spor
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Spor
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
Yunus Emre Civelek, Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Yunus Emre Civelek, Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Bakan Güler: "Türkiye, KKTC’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecek"
Bakan Güler: "Türkiye, KKTC’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecek"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.