Bakan Güler: "Türkiye, KKTC’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kritik jeopolitik süreçte ülkenin bekası ile milletin güvenliği için İstiklal Harbinden bu yana en kapsamlı faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

“Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığını ve Ada’da kalıcı barış ile istikrarın önünü açtığını vurgulayan Güler, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığının da harekatta kahramanca görev yaptığını ve bugün Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

“Açıklamalar hiçbir değer ifade etmemektedir”

Kıbrıs konusunda tarihi gerçeklerden uzak açıklamalara tepki gösteren Güler, şunları kaydetti:

“Son dönemde Kıbrıs meselesine tarihi gerçeklerden uzak, siyasi saiklerle yaklaşan ve çeşitli lobilerin etkisi altında hareket eden bazı çevrelerin açıklamaları bizim açımızdan hiçbir değer ifade etmemektedir.”

“Meşru haklarımız tartışmaya açılamaz”

Güler, Türkiye’nin garantör devlet sıfatıyla Ada’daki varlığının uluslararası meşruiyete dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün meşru haklarını tartışmaya açarak bir sonuç elde edebileceğini düşünmemelidir.”

Gündemlerinin uluslararası hukuk, tarihi gerçekler ve Kıbrıs Türk halkının meşru hakları olduğunu vurgulayan Güler, “Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada’da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir.” dedi.

Konuşmasının sonunda Güler, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, aziz şehitleri, mücahit ve mücahideleri ile ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.