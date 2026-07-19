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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Anavatan Türkiye, KKTC’ye verdiği güçlü desteği sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Anavatan Türkiye, KKTC’ye verdiği güçlü desteği sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Anavatan Türkiye, KKTC’ye verdiği güçlü desteği sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, Türkiye’nin Garanti Antlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 52 yıl önce gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının Rum mezaliminden kurtarıldığını, güvenliği ve varlığının güvence altına alındığını belirtti.

“Barış ve istikrarın temelleri atıldı”

Harekatın Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Böylece Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır. Anavatan ve garantör Türkiye, Ada’nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir.”

Şehit ve gazilere vefa mesajı

Yılmaz, paylaşımında, “1974 yılında milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman Gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz.” ifadelerine de yer verdi.

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