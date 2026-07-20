Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, KKTC’nin menfaatlerini korumaya devam edecek"

Bakanlık, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

“Kıbrıs Türkü’nün can güvenliği teminat altına alındı”

Paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Antlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü’nün can güvenliğini ve Ada’daki varlığını teminat altına almıştır.”

“KKTC’nin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz”

Açıklamada, bugün Kıbrıs Türk halkının KKTC çatısı altında özgürce dalgalanan bayrağı altında huzur ve güven içinde yaşamını sürdürdüğü vurgulanarak, Türkiye’nin desteğinin süreceği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs’ta barışı tesis eden, milli davamız uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.”