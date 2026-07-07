Dışişlerinden İsrail’e dezenformasyon tepkisi

Bakanlık, söz konusu iddiaların belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunun geniş kapsamlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır. Öte yandan, söz konusu çabalar artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte; Netanyahu hükümetinin Gazze’deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır. Türkiye’nin amacı, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır. Bu anlayışla, bir kez daha İsrail’i yapıcı ve barışçı bir politika izlemeye çağırıyoruz. Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz.”