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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığından Şam’daki saldırıya kınama: "Türkiye, Suriye’yle dayanışmasını sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığından Şam’daki saldırıya kınama: "Türkiye, Suriye’yle dayanışmasını sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün düzenlenen ve can kayıplarına neden olan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık, Türkiye’nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığından Şam’daki saldırıya kınama: "Türkiye, Suriye’yle dayanışmasını sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye’yle dayanışmasını sürdürecektir.”

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