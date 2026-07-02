Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya’daki Şahin köyü sakinleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Yunanistan’ın Şahin köyünde düzenlenen programa telefonla katılarak köy sakinleriyle görüştü.

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya temasları kapsamında Şahin köyünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret sırasında düzenlenen programa telefonla bağlandı.

Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine selam

Köy halkına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türklerine selamlarını ileterek şunları söyledi:

“Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara’dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir.”

Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi ve selamlarını ileterek teşekkür etti.

Batı Trakya’da temaslar

Ziyaret kapsamında Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Görüşmelerde vatandaşların talep ve görüşleri dinlenirken, çeşitli temaslarda bulunuldu.