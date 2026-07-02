Bakan Çiftçi: "NATO Zirvesi’ni kazasız belasız tamamlamayı hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinin uluslararası standartlarda olduğunu belirterek, uygulamaların tek amacının vatandaşların ve misafir heyetlerin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

“Bu ölçekte bir organizasyon en üst düzey koordinasyon gerektiriyor”

Ankara’da 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan Çiftçi, Zirve’ye, 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılmasının beklendiğini belirtti.

"Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır." diyen Çiftçi, devletin, böylesine önemli ve kapsamlı bir organizasyonda güvenliği en üst düzeyde sağlamakla mükellef olduğunu vurguladı.

“Tedbirlerin tek amacı güvenliği sağlamaktır”

Alınan güvenlik tedbirlerinin kapsamını anlatan Çiftçi, bunun için tedbirlerin, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium başta olmak üzere, heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara’nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirildiğini belirterek, “Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır, o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir.” dedi.

Tedbirlerin vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmak amacı taşımadığını vurgulayan Çiftçi, “Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılan değişik toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Zirveyi kazasız belasız tamamlamayı hedefliyoruz”

Zirvenin güvenli şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, “İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi’ni de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır, bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını da özellikle bu vesileyle ifade etmek istiyorum.” dedi.

56 binin üzerinde personel görev yapacak

Koordinasyon çalışmalarına değinen Çiftçi, zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturulduğunu belirterek, hem Ankara Valiliği hem de İçişleri Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Görevlendirilen personel ve güvenlik planlamasına ilişkin bilgi veren Çiftçi, Zirve kapsamında 56 bin 288 personelin görev yapacağını ifade ederek, "Bunların 48 bin 841’i Emniyet personelimizden, 7 bin 447’si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara’yla sınırlı değil, Ankara’yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var." dedi.

Siber güvenlikte 639 personel görev yapıyor

Siber güvenlik çalışmalarına dikkat çeken Çiftçi, “Zirve kapsamında havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda. Siber tedbirler de bizim açımızdan önemli. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz”

Alınan önlemlerin uluslararası standartlarda olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda’da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa’da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz, daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı.” dedi.

Trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

Trafiğe kapatılacak güzergahlara ilişkin bilgi veren Çiftçi, zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresindeki çok sayıda cadde ve sokağın geçici olarak trafiğe kapatılacağını, yaya geçişlerinde ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.