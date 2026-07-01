Bakan Çiftçi: "Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"

İçişleri Bakanı Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin “Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda Huzurun Yüzyılı yapmak” olduğunu söyledi.

Programda, “Huzurun Yüzyılı” hedefi doğrultusunda Türkiye’nin organize suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin sunum yapan Çiftçi, 2026 yılının “Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı” ilan edildiğini açıkladı.

Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele

Çiftçi, özellikle yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, küresel ölçekte faaliyet gösteren suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik stratejileri katılımcılarla paylaştı.

Sunumunda mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarına da değinen Çiftçi, “Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele”, “Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler”, “Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele” ve “Güncel Operasyonlar” başlıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik operasyonların önemine işaret eden Çiftçi, Türkiye’nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonuyla kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

“Suçun tüm unsurlarını hedef alan bütüncül mücadele yürütüyoruz”

Bakan Çiftçi, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütleriyle mücadelede yalnızca faillerin değil, suçun tüm unsurlarının hedef alındığını belirtti.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde suçun yalnızca faillerini değil, finans kaynaklarını, lojistik ağlarını, dijital izlerini ve ulusal/uluslararası bağlantılarını da hedef alan bütüncül bir mücadele yürütüyoruz.”

2026 yılını “Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Çiftçi, yürütülen operasyonlar ve elde edilen sonuçlara ilişkin güncel bilgileri paylaştıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güçlü ve kesintisiz mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektir.”