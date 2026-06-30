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AjansHaber Gündem Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetiminde iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetiminde iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih tarafından Şam’da imzalandı.

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Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetiminde iş birliği protokolü imzalandı

İki bakanın gerçekleştirdiği görüşmede, afet yönetimi, acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve insani yardım alanlarında ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

“Gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyoruz”

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş sürecini desteklediğini belirterek, zorla geri dönüş uygulamalarına karşı olduklarını ifade etti.

Çiftçi, Suriye’ye dönmek isteyen kişilerin tapu ve benzeri kayıp resmi belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkati çekerek, Suriye’de faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye’nin afet yönetimi deneyimi bizim için kıymetli”

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise yaklaşık yedi yıl Türkiye’de sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini ifade eden Salih, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.

İş birliği mutabakatı imzalandı

Görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı. Protokolün, iki ülke arasında afetlere hazırlık, acil müdahale ve insani yardım konularındaki koordinasyonun geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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