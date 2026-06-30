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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi

Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam’da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki Türk heyetini kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

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Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen kabulde, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmeye, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab de katıldı.

Taraflar, güvenlik alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak güvenlik tehditlerine karşı koordinasyonun artırılması ve bu alandaki tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik stratejik adımları değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Suriye arasında yürütülecek güçlü iş birliğinin yalnızca iki ülkeye değil, bölgesel güvenlik ve istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şam temaslarının son durağı

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından gerçekleştirilen kabul, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Şam’daki resmi temaslarının son durağı oldu.

Bakan Çiftçi, programı kapsamında daha önce Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmişti.

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