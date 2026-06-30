Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, olayın ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir aydır tedavisi sürdürülen Hilal, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

Bakan Güler’den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”